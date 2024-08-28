В Ростовской области после атаки БПЛА загорелся топливный склад

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотника начался пожар на топливном складе , сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

По его данным, пострадавших нет.

"В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует", - добавил Голубев.

Ранее утром губернатор сообщил, что около 3 часов ночи над регионом ПВО сбила четыре БПЛА.