Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ у берегов Крыма

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили четыре морских дрона вооруженных сил Украины (ВСУ) у берегов Крыма, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Экипажами вертолетов морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

Ранее министерство заявило, что Черноморским флотом уничтожено четыре украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря.