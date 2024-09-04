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Правительство одобрило проект о распространении норм закона о соцзаказе на все субъекты РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в среду одобрило законопроект о распространении норм 189-ФЗ (закон "О государственном социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере) на все субъекты РФ, начиная с 2025 года.

"Возможность реализации соцзаказа на всей территории России обоснована успешными результатами апробации указанного механизма с 2020 по 2024 годы, - говорится в сообщении Минфина РФ о решении правительства. - Была проведена оценка результатов реализации соцзаказа с использованием социологических методов, которые подтвердили рост удовлетворенности населения оказываемыми услугами. В целом, его итоговый уровень составил 91,7%. В связи с этим предлагается распространить действие механизма по всей России с 1 января 2025 года".

Сам закон о государственном соцзаказе регулирует отношения, связанные с формированием и исполнением государственных (муниципальных) соцзаказов на оказание государственных услуг юридическими лицами (различных форм собственности) и физическими лицам за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов различных уровней. В сферу действия 189-ФЗ подпадают образование, здравоохранение, соцзащита, занятость населения, физическая культура и спорт, туризм и т.п.

Коммерческие организации или физлица могут стать поставщиками услуг по государственному соцзаказу, в том числе, по результатам конкурсной процедуры, которая должна проводиться на соответствующих сайтах. В свою очередь госучреждения могут быть определены исполнителями по госзаказу в рамках госзадания.

В настоящее время соцзаказ ограничивается девятью направлениями – социальное обслуживание, содействие занятости, спортивная подготовка, санаторно-курортное лечение, паллиативная помощь, профилактика социально-значимых заболеваний, создание благоприятных условий для развития туризма, физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование.

Изначально 189-ФЗ распространялся только на 16 субъектов РФ. Затем число регионов, в которых стало возможным применение 189-ФЗ, было увеличено до 38.

В сообщении Минфина отмечается, что с принятием этого законопроекта региональные и муниципальные органы власти смогут самостоятельно принимать решения об использовании соцзаказа при организации бюджетных услуг.

Правительство РФ
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