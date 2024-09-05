Россияне оформили 2,1 млн биометрических загранпаспортов за январь-июль 2024 г.

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В МВД России отчитались о двукратном росте числа оформленных биометрических заграничных паспортов за январь-июль 2024 года по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

"При этом число оформленных заграничных паспортов с пятилетним сроком действия снизилось на 19,8% (с 2 416,4 тыс. до 1 937,6 тыс.) при росте на 96% (с 1 095,5 тыс. до 2 146,9 тыс.) числа оформленных заграничных паспортов с 10-летним сроком действия", - говорится в аналитической справке о результатах деятельности подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ за январь-июль 2024 года.

В МВД связывают рост с возобновлением выдачи паспортов нового поколения "после временного прекращения их оформлений в феврале-мае 2023 года по независящим от МВД России причинам".

При этом общее количество оформленных заграничных паспортов в текущем году увеличилось на 16,3% (с 3,5 млн до 4,1 млн).