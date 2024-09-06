Источник заявил, что РФ продолжит наносить высокоточные удары по военным объектам Украины

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российская армия на прошедшей неделе нанесла серию высокоточных ударов по ВСУ и украинским военным объектам, такие удары будут наноситься регулярно, заявил в пятницу высокопоставленный российский военный источник.

"Подобные высокоточные удары по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ и наёмников, а также военным объектам станут теперь регулярными", - сказал он.

По его словам, на прошедшей неделе ВСУ понесли "сокрушительные потери" в ходе боевых действий на донецком направлении, а также в результате высокоточных российских ударов по военным объектам.

Источник сказал, что 28 августа нанесен ракетный удар комплексом "Искандер-М" по сухогрузу, с которого осуществлялась разгрузка вооружения и боеприпасов для ВСУ в районе Бурлачьей Балки.

"В результате уничтожены 20 иностранных наемников, 12 безэкипажных катеров (БЭК) и часть боезапаса, еще 38 БЭК получили повреждения", - сообщил источник.

По его словам, 2 сентября нанесен удар "Искандером" по пункту дислокации иностранных наемников в здании гостиницы в Запорожье.

"В результате уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, в том числе 19 наемников из Великобритании", - сообщил источник. По его словам, еще около 20 человек личного состава противника были ранены.

"3 сентября нанесен групповой ракетный удар ОТРК "Искандер-М" по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве", - сказал высокопоставленный источник.

По его информации, в результате того удара убито и ранено около 500 специалистов.

"Среди погибших и раненых военнослужащие ВСУ и Нацгвардии: специалисты связи, операторы комплексов РЭБ, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов, а также иностранные наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции, обучавшие украинских военных", - сказал источник.

Он заявил, что 4 сентября в результате ракетного удара "Искандером" уничтожен цех готовой продукции завода по производству боеприпасов в Новомосковске (Днепропетровская область).

По его словам, также 4 сентября в результате комбинированного удара по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в Кривом Роге ВСУ потеряли более 250 человек.

"Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА", - сообщил источник.

По его информации, в результате ракетного удара в Константиновке уничтожено около 50 французских наемников.

"4 сентября был нанесен ракетный удар ОТРК "Искандер-М" по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе города Одесса. Уничтожены 20 БЭК", - сказал источник.

По его словам, всего с 28 августа по 5 сентября уничтожено 48 украинских БЭК, в том числе в море- 16 БЭК, в портах - 32 БЭК.

"Еще 38 БЭК были повреждены в местах складирования", - сообщил источник.