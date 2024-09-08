Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем танкиста

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста, сообщает сайт российского военного ведомства в воскресенье.

"Во все времена личный состав танковых войск служил образцом мужества и истинного патриотизма, с честью выполнял служебный долг, вносил значительный вклад в укрепление обороноспособности государства и обеспечение его безопасности. И сегодня, в ходе специальной военной операции, воины-танкисты демонстрируют высочайший уровень подготовки, стойкость и героизм", - говорится в поздравлении Белоусова.

Глава Минобороны отмечает, что танкисты "умело ориентируются в сложной обстановке, действуют смело и настойчиво, эффективно решают все поставленные задачи".

"Глубокой признательности заслуживает добросовестный и самоотверженный труд специалистов оборонно-промышленного комплекса, благодаря которому создаются уникальные образцы бронетанкового вооружения и техники", - подчеркивает министр.

В 2024 году традиционно во второе воскресенье сентября профессиональный праздник "День танкиста" отмечается в 78-й раз.

В сообщении на сайте Минобороны говорится, что в сухопутных войсках танковые батальоны и соединения, как и прежде, остаются важнейшим компонентом. На вооружении танковых частей и соединений Вооружённых сил в настоящее время состоят танки Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90 "Прорыв" и их модернизированные образцы.

Праздник танковых войск был учреждён указом президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 г. в ознаменование больших заслуг и вклад бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооружённых сил страны бронетанковой техникой.