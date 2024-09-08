Поиск

В очередях к Крымскому мосту скопилось более тысячи машин

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту суммарно с обеих сторон в воскресенье днем ожидают более тысячи автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"16:00. В очереди со стороны Тамани находится 670 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 360 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается более чем в два часа, со стороны Керчи - более часа.

Согласно публикуемой информации, очередь к мосту с Кубани начала расти в 9:00 воскресенья, со стороны Крымского полуострова - в 13:00.

Крым Крымский мост Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РКН оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки в общей сложности на 1 млрд руб.

РКН оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки в общей сложности на 1 млрд руб.

Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

ЦИК заявил о более 60 зафиксированных инцидентах с представителями партий на выборах

ЦИК заявил о более 60 зафиксированных инцидентах с представителями партий на выборах
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль город Новогродовка в ДНР

Пожар и детонация взрывоопасных объектов продолжаются под Воронежем

Около 30 человек отравились готовыми обедами на избирательных участках в Петербурге

Против рэпера Моргенштерна возбуждено дело за уклонение от обязанностей иноагента

Против рэпера Моргенштерна возбуждено дело за уклонение от обязанностей иноагента

Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" установили на стартовом столе Байконура

Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" установили на стартовом столе Байконура

В Москве загорелось здание типографии

Дело возбуждено из-за отравлений на избирательных участках в Петербурге

Дело возбуждено из-за отравлений на избирательных участках в Петербурге
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });