В очередях к Крымскому мосту скопилось более тысячи машин

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту суммарно с обеих сторон в воскресенье днем ожидают более тысячи автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"16:00. В очереди со стороны Тамани находится 670 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 360 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается более чем в два часа, со стороны Керчи - более часа.

Согласно публикуемой информации, очередь к мосту с Кубани начала расти в 9:00 воскресенья, со стороны Крымского полуострова - в 13:00.