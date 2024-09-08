Поиск

Миляев лидирует на досрочных выборах губернатора Тульской области

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от "Единой России" Дмитрий Миляев лидирует на досрочных выборах губернатора Тульской области, свидетельствуют первые данные ЦИК, обнародованные в воскресенье.

После обработки 0,09% протоколов у Миляева 63,56% голосов избирателей.

Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") получает 19,53% голосов, Александр Балберов (ЛДПР) - 7,14%, Денис Илюхин ("Коммунистическая партия "Коммунисты России") - 2,04%, Алексей Лебедев (КПРФ) - 3,21%.

По данным избиркома Тульской области, явка на 18:00 по Москве составила 47,25%.

Миляев был назначен врио губернатора Тульской области в мае 2024 года после назначения главы региона Алексея Дюмина помощником президента РФ. Дюмин руководил Тульской областью с февраля 2016 года, первые полгода он был и.о. губернатора, в сентябре 2016 года его избрали главой региона. На выборах в сентябре 2021 года он также избирался в качестве самовыдвиженца.

Миляев до назначения врио губернатора был первым заместителем губернатора Тульской области.

Дмитрий Миляев Сергей Гребенщиков Тульская область Денис Илюхин ЛДПР КПРФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Мосгордумы по предварительным данным ДЭГ

Что произошло за день: воскресенье, 8 сентября

МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов в РФ

МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов в РФ

Локализован пожар, возникший после атаки БПЛА под Воронежем

Умершие знаменитости

Умер Александр Масляков

Умер Александр Масляков

Лавров прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Резервуары с топливом загорелись после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

РКН оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки в общей сложности на 1 млрд руб.

РКН оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки в общей сложности на 1 млрд руб.

Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

ЦИК заявил о более 60 зафиксированных инцидентах с представителями партий на выборах

ЦИК заявил о более 60 зафиксированных инцидентах с представителями партий на выборах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });