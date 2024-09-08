Миляев лидирует на досрочных выборах губернатора Тульской области

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от "Единой России" Дмитрий Миляев лидирует на досрочных выборах губернатора Тульской области, свидетельствуют первые данные ЦИК, обнародованные в воскресенье.

После обработки 0,09% протоколов у Миляева 63,56% голосов избирателей.

Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") получает 19,53% голосов, Александр Балберов (ЛДПР) - 7,14%, Денис Илюхин ("Коммунистическая партия "Коммунисты России") - 2,04%, Алексей Лебедев (КПРФ) - 3,21%.

По данным избиркома Тульской области, явка на 18:00 по Москве составила 47,25%.

Миляев был назначен врио губернатора Тульской области в мае 2024 года после назначения главы региона Алексея Дюмина помощником президента РФ. Дюмин руководил Тульской областью с февраля 2016 года, первые полгода он был и.о. губернатора, в сентябре 2016 года его избрали главой региона. На выборах в сентябре 2021 года он также избирался в качестве самовыдвиженца.

Миляев до назначения врио губернатора был первым заместителем губернатора Тульской области.