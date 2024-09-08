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Матыцин лидирует на довыборах депутата Госдумы в Брянской области

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области, следует из данных Центризбиркома.

Матыцин, выдвинутый "Единой Россией", набирает 66,59% после подсчета 43,98% протоколов.

Сергей Горелов ("Новые люди") получил 5,31% голосов, Андрей Архицкий ("Коммунистическая партия РФ") - 11,98%, Алексей Тимошков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 6,30%, Руслан Титов (ЛДПР) - 7,76%.

Олег Матыцин Центризбирком Брянская область
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