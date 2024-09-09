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Демешин победил на выборах губернатора Хабаровского края

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин одержал победу на выборах главы региона, следует из данных ЦИК.

После обработки 100% протоколов у Демешина, выдвинутого "Единой Россией", 81,03%. Второе место занял представитель КПРФ, уполномоченный по правам ребенка Хабаровском крае Петр Перевезенцев - 8%, на третьем месте оказалась депутат Госдумы Роза Чемерис (партия "Новые люди") - 4,86%.

Гендиректор ООО "Балтимор-Амур" Сергей Прокопьев от "Коммунистов России" на последнем месте, у него 2,97% голосов.

Демешин 15 мая 2024 года был назначен указом президента РФ врио хабаровского губернатора. С 2019 года он был заместителем генпрокурора РФ на Дальнем Востоке и в Сибири.

Экс-губернатор края Михаил Дегтярев возглавил министерство спорта РФ.

Дмитрий Демешин Михаил Дегтярев Хабаровском край
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