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Лимаренко победил на выборах губернатора Сахалинской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 80,79% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, согласно данным ЦИК РФ.

Согласно онлайн-табло ЦИК, второе место занял Павел Ашихмин (КПРФ) с 7,56% голосов, третье - Роман Веденеев ("Новые люди") с 7,41%, четвертое - Вадим Полицинский ("Справедливая Россия") с 2,24%.

Предыдущие выборы главы региона прошли 8 сентября 2019 года, в них участвовали 5 кандидатов. Лимаренко, участвовавший в качестве самовыдвиженца, победил с 56,15% голосов избирателей, пришедших на участки. Явка составила 37,37%.

Губернатор избирается на срок 5 лет.

Валерий Лимаренко Сахалин Сахалинская область
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