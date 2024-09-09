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Губернатор Астраханской области Бабушкин набирает свыше 78% голосов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин продолжает лидировать на выборах главы региона после обработки 50,09% голосов, следует из данных на табло ЦИК.

Бабушкин на данном этапе подсчета голосов набрал 78,22%. Кандидат от КПРФ Сергей Севастьянов - 7,8%, Тимофей Щербаков от ЛДПР - 5,96%, Виталий Бахилин от партии "Новые люди" - 4,22%, Владимир Сухарев от "Родины" - 2,3%.

По данным избиркома Астраханской области, явка на 18:00 по местному времени (17:00 по Москве) составила 42,23% (299 тыс. 753 человека).

Астраханская область Виталий Бахилин Владимир Сухарев Тимофей Щербаков
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