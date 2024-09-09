Бабушкин победил на выборах губернатора Астраханской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин одерживает победу на выборах главы региона после обработки 100% голосов, следует из данных на табло ЦИК.

Бабушкин набрал 78,17% голосов избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ Сергей Севастьянов, получивший 7,81% голосов, на третьем - Тимофей Щербаков от ЛДПР с 6,13%, на четвертом - Виталий Бахилин от партии "Новые люди" с 4,09%, на пятом - Владимир Сухарев от "Родины" с 2,35%.

По данным избиркома Астраханской области, явка на 18:00 по местному времени (17:00 по Москве) составила 42,23% (299 тыс. 753 человека).

В этом году выборы в регионе прошли с 6 по 8 сентября. В Астраханской области состоялись выборы губернатора, довыборы в облдуму, выборы депутатов органов местного самоуправления, глав муниципальных образований.

Предыдущие выборы губернатора Астраханской области прошли 8 сентября 2019 года. Победителем стал кандидат-самовыдвиженец врио главы региона Игорь Бабушкин. Он получил 75,63% голосов.