Поиск

Бабушкин победил на выборах губернатора Астраханской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин одерживает победу на выборах главы региона после обработки 100% голосов, следует из данных на табло ЦИК.

Бабушкин набрал 78,17% голосов избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ Сергей Севастьянов, получивший 7,81% голосов, на третьем - Тимофей Щербаков от ЛДПР с 6,13%, на четвертом - Виталий Бахилин от партии "Новые люди" с 4,09%, на пятом - Владимир Сухарев от "Родины" с 2,35%.

По данным избиркома Астраханской области, явка на 18:00 по местному времени (17:00 по Москве) составила 42,23% (299 тыс. 753 человека).

В этом году выборы в регионе прошли с 6 по 8 сентября. В Астраханской области состоялись выборы губернатора, довыборы в облдуму, выборы депутатов органов местного самоуправления, глав муниципальных образований.

Предыдущие выборы губернатора Астраханской области прошли 8 сентября 2019 года. Победителем стал кандидат-самовыдвиженец врио главы региона Игорь Бабушкин. Он получил 75,63% голосов.

Игорь Бабушкин Астраханская область Виталий Бахилин Тимофей Щербаков Владимир Сухарев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На выборах главы Республики Алтай побеждает Турчак

Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области

В России не циркулирует ортонаировирус, обнаруженный в Китае

Действующие главы регионов побеждают во всех субъектах РФ, где прошли выборы

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Мосгордумы по предварительным данным ДЭГ

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Что произошло за день: воскресенье, 8 сентября

МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов в РФ

МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов в РФ