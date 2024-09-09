Миляев лидирует на досрочных выборах губернатора Тульской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - На досрочных выборах губернатора Тульской области по результатам обработки 85,59% протоколов с результатом 78,78% лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Миляев (партия "Единая Россия"), следует из данных ЦИК РФ.

За Алексея Лебедева (КПРФ) проголосовали 6,75%, за Александра Балберова из ЛДПР - 6,19%, за Сергея Гребенщикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,71%%, Дениса Илюхина ("Коммунистическая партия "Коммунисты России") - 2,08%.

Миляев был назначен врио губернатора Тульской области в мае 2024 года после назначения Алексея Дюмина помощником президента РФ. Дюмин руководил Тульской областью с февраля 2016 года, первые полгода он был и.о. губернатора, в сентябре 2016 года его избрали главой региона. На выборах в сентябре 2021 года он также избирался в качестве самовыдвиженца.

Миляев до назначения врио губернатора был первым заместителем губернатора Тульской области.