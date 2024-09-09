Явка на выборах губернатора Сахалинской области составила почти 42%

Лидировал Лимаренко

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Явка на выборах губернатора Сахалинской области составила 41,95%, выборы признаны состоявшимися, губернатором избран Валерий Лимаренко, сообщает пресс-служба облизбиркома в понедельник.

"Единогласным решением выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными. Губернатором Сахалинской области избран Валерий Игоревич Лимаренко. Активность избирателей на выборах губернатора Сахалинской области составила 41,95%", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, после обработки 100% протоколов лидировал действующий губернатор региона Валерий Лимаренко ("Единая Россия") с 80,79% голосов. Второе место занял Павел Ашихмин (КПРФ) с 7,56% голосов, третье - Роман Веденеев ("Новые люди") с 7,41%, четвертое - Вадим Полицинский ("Справедливая Россия") с 2,24%.

Предыдущие выборы главы региона прошли 8 сентября 2019 года, в них участвовали пять кандидатов. Лимаренко, участвовавший в качестве самовыдвиженца, победил с 56,15% голосов избирателей, пришедших на участки. Явка составила 37,37%.

Губернатор избирается на пятилетний срок.