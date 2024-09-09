Военным будут возмещать расходы на использование личного авто в командировках и отпусках

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Военным будут компенсировать расходы за использование личного автомобиля в командировках и отпусках, сообщает сайт правительства.

"Военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд, теперь будут возмещаться расходы за использование личного автомобиля в отдельных случаях, например, в командировках или отпусках. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.

Ранее процедура компенсации расходов за использование личного транспорта не была регламентирована, и военнослужащие получали ее только за поездки в поезде или самолете.

"Непосредственно порядок возмещения расходов за пользование автомобильным транспортом будут определять МВД, Министерство обороны и другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба", - отмечается в сообщении.