Генпрокуратура требует взыскать в доход РФ акции тепличного комбината и 80 га

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск к АО "Кубанские теплицы" об истребовании у компании в доход государства почти 100% акций принадлежащего ей крупного тепличного комбината в Краснодаре.

Согласно материалам дела, собственник тепличного комбината, как утверждает Генпрокуратура, владеет им незаконно. Обращению в доход государства подлежат акции АО "Агрокомбинат "Тепличный"" : 506 578 532 обыкновенные и 1 723 296 привилегированных.

В отчете агрокомбината за 2023 год поясняется, что его уставный капитал составляет 508 372 516 рублей и разделен на 506 649 220 обыкновенных и 1 723 296 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Таким образом, истребованию подлежат почти 100% акций комбината.

Суд по иску Генпрокуратуры принял обеспечительные меры, наложив арест на все акции "Тепличного", движимое и недвижимое имущество, на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, за исключением осуществления операций по перечислению денежных средств с собственных расчетных счетов на собственные депозитные счета, а также денежных средств, предназначенных для проведения расчетов с поставщиками, подрядчиками, арендодателями, иными контрагентами по договорам, направленным на обеспечение непрерывности, текущей производственной (хозяйственной) и технологической деятельности; осуществления платежей по кредитным договорам с российскими банками, выплаты работникам общества заработной платы.

Также органам управления предприятия запрещено совершать действия и принимать решения о реорганизации (ликвидации) юрлица, о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли, выплате вознаграждений единоличным исполнительным органам, членам коллегиального исполнительного органа, за исключением выплаты заработной платы. Запрещено также изменять условия трудовых договоров, расторгать их по инициативе работодателя или по соглашению сторон.

Иск принят к производству 6 сентября, рассмотрение дела назначено на 1 октября.

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Как сообщается на сайте АО "Агрокомбинат "Тепличный"", тепличный комплекс расположен в Краснодаре на площади в 79 гектаров. Площадь теплиц в 5 производственных цехах составляет 30,5 га, из них 8 га отведены под выращивание огурцов, и 22,5 га - под выращивание томатов.

Выручка "Тепличного" согласно отчету за 2023 год по РСБУ составила 1 млрд рублей, в том числе от выращивания томатов - 945,5 млн рублей, огурцов - 145,4 млн рублей. Чистая прибыль - 170,2 млн рублей. В отчете отмечается, что бенефициарными владельцами АО "Агрокомбинат "Тепличный"" являются Павел Апетян (косвенное владение 33,33%), Вартан Вартанов (косвенное владение 33,33%) и Степан Цатурян (косвенное владение 33,33%).

Совхоз "Тепличный" (прежнее название комбината) был построен в 1980 году, в декабре 1981 года приобрел юридическую самостоятельность, права и обязанности социалистического сельскохозяйственного предприятия. В 1994 году началась его реорганизация, все имущество было безвозмездно передано трудовому коллективу, который свои паи передал в уставный капитал созданного акционерного общества закрытого типа "Агрокомбинат "Тепличный"" с уставным капиталом в 235 тысяч рублей. Позже общество меняло юридическую форму на ЗАО, а потом на ОАО. Основным видом деятельности предприятия является производство и реализация овощей закрытого грунта.

В 2008 году обществом получены патенты на изобретения (разработана технология приготовления субстрата для выращивания растений) и патент на полезную модель (субстрат для выращивания растений).

АО "Кубанские теплицы" принадлежит еще один крупный тепличный комбинат в Краснодарском крае - "Прогресс" с выручкой в 1 млрд рублей за 2023 год.