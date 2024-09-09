Лавров получил футболку с автографом Винисиуса и назвал его одним из любимых игроков

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU -Глава МИД РФ Сергей Лавров получил от бразильского коллеги футболку национальной сборной с подписью нападающего Винисиуса Жуниора.

Встреча министров состоялась в понедельник в Эр-Рияде "на полях" заседания Стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

По ее итогам глава МИД Бразилии Мауро Виейра вручил Лаврову футболку национальной сборной, отметив, что это ответ на подарок со стороны российского министра, который "висит у него в рамке".

"Она подписана Вини Жуниором, одним из игроков нашей национальной сборной", - сообщил Виейра.

"Спасибо. Он один из моих любимых", - ответил Лавров.

24-летний Винисиус Жуниор – трехкратный чемпион Испании в составе "Реала". Столько же раз он выиграл Суперкубок Испании, по два раза – Лигу чемпионов УЕФА и Суперкубок УЕФА, по разу – Кубок Испании и клубный чемпионат мира.