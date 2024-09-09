В Думу внесен проект об обязательной консультации психолога при разводе

Суды будут назначать консультацию, если один из супругов не согласен с расторжением брака

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Суды при расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов будут назначать обязательную консультацию психолога, соответствующий законопроект опубликован в базе данных Госдумы.

"Действующим семейным законодательством предусматривается, что суд при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака вправе принять меры к примирению супругов и назначить супругам срок для примирения в пределах трех месяцев", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Данным проектом "вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке".

В документе указывается, что действующим законодательством предусматривается оказание гражданам социально-психологических услуг, включающих в себя помощь в коррекции психологического состояния, при этом потребность таких услуг определяется и наличием внутрисемейного конфликта.

"Законопроект не влечет излишнего вмешательства государства в жизнь семьи: в случае отказа от реализации мер по примирению или недостижения их целей, брак будет расторгнут по истечении трех месяцев", - говорится в законопроекте.

Законопроект № 714687-8 внесли депутат Госдумы Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов (оба - "Единая Россия").