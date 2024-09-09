Дело возбуждено по факту крушения самолета-амфибии в Подмосковье

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью экипажа самолета-амфибии при крушении под Рузой в Московской области, сообщает телеграм-канал Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ (СКР).

"По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 9 сентября "самолет потерпел крушение в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области". "Предварительно, погибли двое пилотов", - говорится в сообщении.

Ранее источник "Интерфакса" рассказал, что в экстренные службы поступило сообщение о крушении самолета во время тренировочного полета неподалеку от Рузы.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета в Подмосковье. "По предварительным данным, 9 сентября неподалеку от аэродрома Ватулино в городе Руза Московской области потерпел крушение самолет-амфибия RA1240G", - заявили в ведомстве в понедельник.