Самолет-амфибия разбился в Подмосковье

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета в Подмосковье.

"По предварительным данным, 9 сентября неподалеку от аэродрома Ватулино в городе Руза Московской области потерпел крушение самолет-амфибия RA1240G", - заявили в ведомстве в понедельник.

Ранее источник "Интерфакса" рассказал, что в экстренные службы поступил сигнал о крушении самолета (изначально сообщалось, что разбился Ан-2) во время тренировочного полета неподалеку от Рузы. На борту находился экипаж из двух человек. По предварительным данным, оба погибли.