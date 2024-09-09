Депутаты Думы предложили законопроект о квотировании социальной рекламы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который обязует рекламодателей не менее 20% социальной рекламы посвящать темам здорового образа жизни и патриотизма. Сейчас тематика социальных роликов не квотируется.

Документ (№ 714779-8) размещен в электронной базе данных парламента. Авторы - группа депутатов от фракции "Новые люди" и "Единая Россия".

Согласно действующему закону "О рекламе", заключение договора на распространение социальной рекламы обязательно для рекламодателей в пределах 5% от их годового объема рекламы. Это касается теле- и радиорекламы, печатных изданий, рекламных конструкций. "Не менее 20% распространяемой таким образом социальной рекламы должно быть направлено на популяризацию здорового образа жизни и (или) занятий физической культурой, а также патриотического воспитания граждан", - говорится во внесенном законопроекте.

Авторы в пояснительной записке отмечают, что какие-либо конкретные направления развития социальной рекламы в действующем законодательстве не закреплены, что приводит к разнородности представленных инициатив.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 г.