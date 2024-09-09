Лавров увязал возможность встречи по Украине с обсуждением прав человека в этой стране

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Встреча по урегулированию на Украине, ее место и время можно будет определить тогда, когда ее участники будут готовы обсуждать права человека на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Речь идет не о том, где собраться, в каком кругу. Речь идет о том, что обсуждать", - сказал он журналистам в понедельник в Эр-Рияде, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу Саудовской Аравии созвать встречу по украинскому урегулированию.

"Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах, то это несерьезно. Проблема не в территориях, а проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно", - отметил Лавров.

По его словам, о правах человека "ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает".

"Вот когда мы увидим серьезную готовность защищать те самые права человека, которые Запад на своих знаменах гордо выносит по любому вопросу, но только не по этому, когда мы увидим такую готовность, мы, я убежден, легко договоримся по месту и времени встречи", - сказал министр.