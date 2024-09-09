Лавров назвал провальным план США по урегулированию палестино-израильского конфликта

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - План США по урегулированию палестино-израильского конфликта провалился, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вашингтон хочет сохранять свою монополию на любые процессы на Ближнем Востоке. То, что эта позиция провальная, уже мы убеждались не раз, и сегодняшняя дискуссия с нашими коллегами из арабских стран Персидского залива это в полной мере подтвердила", - сказал он на пресс-конференции в Эр-Рияде.

Так российский министр, в частности, прокомментировал появившиеся ранее в СМИ сообщения, согласно которым Египет, Катар и США планируют предложить Израилю и ХАМАС ультимативное соглашение о прекращении огня в формате "или-или".

"Ультиматумы типа "или-или" - это приглашение к тому, чтобы кровопролитие продолжалось. Многократные инициативы, которые выносили различные страны в Совет Безопасности (ООН), в том числе РФ, блокировались США, а недавно они выдвинули так называемый трехэтапный план Байдена, протащили соответствующую резолюцию в СБ ООН, который полностью игнорируется, прежде всего в Израиле", - сказал Лавров.

Он отметил: "каждый раз, когда международные посредники, а среди них выделю Катар и Египет, - когда они пытаются что-то разумное, компромиссное предлагать, вроде бы достигается предварительное согласие, а затем израильское руководство выдвигает дополнительные условия".

"Это печально, это трагедия, нужно немедленно прекратить огонь", - подчеркнул глава МИД РФ.

Говоря о российской позиции, Лавров подчеркнул: "Мы на данном этапе наверное одна из очень немногих стран, которая работает со всеми без исключения сторонами конфликта: мы работаем и со всеми палестинскими фракциями, работаем с Израилем, с Ираном, с другими странами региона".