Шерегешский рудник "Евраз ЗСМК" приостановил работу после землетрясений

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Рудная шахта "Шерегешская" (Кемеровская область) приостановила работу после землетрясений вечером в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Все работники выведены на поверхность.

"При регистрации датчиками геодинамического явления, для безопасности людей в любом случае выводим сотрудников на поверхность. После обследования выработок на безопасность шахта возобновит работу", - сообщил представитель компании.

Вечером в понедельник близ горнолыжного курорта Шерегеш было зарегистрировано три землетрясения: магнитудой 3,7 по шкале MSK-64 с эпицентром в 4 км от центра Шерегеша, магнитудой 3,3 в 2,5 км от Шерегеша, а также магнитудой 3,1 в 4 км от Шерегеша. Сейсмособытия были зафиксированы в 16:01 мск (20:01 по местному времени), 16:04 мск (20:04) и в 17:17 (21:17).

По данным "Евраз ЗСМК", Таштагольский рудник (также находится близ Шерегеша) продолжает работу, работников из этой шахты не выводили.

Ранее в окрестностях Шерегеша фиксировались аналогичные по силе землетрясения.

Оба рудника обеспечивают сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.