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Шерегешский рудник "Евраз ЗСМК" возобновил работу после землетрясений

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Кемеровской области рудная шахта "Шерегешская" (входит в "Евраз ЗСМК") возобновила работу после приостановки из-за землетрясений в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Вечером в понедельник близ горнолыжного курорта Шерегеш было зарегистрировано три землетрясения: магнитудой 3,7 по шкале MSK-64 с эпицентром в 4 км от центра Шерегеша, магнитудой 3,3 в 2,5 км от Шерегеша, а также магнитудой 3,1 в 4 км от Шерегеша. Сейсмособытия были зафиксированы в 16:01 по Москве (20:01 по местному времени), 16:04 (20:04) и в 17:17 (21:17).

Шерегешский рудник остановил работу, всех горняков вывели на поверхность. "При регистрации датчиками геодинамического явления для безопасности людей в любом случае выводим сотрудников на поверхность", - объяснили тогда в компании.

Таштагольский рудник (также находится близ Шерегеша) работу не приостанавливал, работников из этой шахты не выводили.

Ранее в окрестностях Шерегеша фиксировались аналогичные по силе землетрясения.

Оба рудника обеспечивают сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.

Evraz Евраз ЗСМК Шерегеш Таштагол Шерегешская Кемеровская область
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