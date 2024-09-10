Белоусов обсудил с губернаторами и военными защиту приграничных территорий

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщило Минобороны России во вторник.

"Андрей Белоусов обсудил с главами трех регионов и командующими группировок войск текущую обстановку, а также заслушал доклады заместителей министра обороны по вопросам материально-технического, медицинского, инженерного, транспортного обеспечения приграничных территорий, обеспечение группировок войск востребованными вооружением, военной и специальной техникой", - говорится в сообщении министерства.

По информации Минобороны РФ, Белоусова проинформировали о реализации комплекса мер по решению проблемных вопросов, поступающих в оперативную группу, защите населения и инфраструктуры приграничных территорий.