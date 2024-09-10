Путин заявил, что США для размещения РСМД рассматривают страны АТР и острова на западе Тихого океана

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - США и их союзники отрабатывают переброску своих ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанский регион с целью нарушить баланс сил в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"США и их союзники открыто заявляют о своих планах по развертыванию ракет средней и меньшей дальности в так называемых передовых зонах. В качестве приоритетных направлений для их размещения, в том числе, рассматриваются территории островов в западной части Тихого океана, а также некоторых странах в АТР", - сказал он в ходе ВКС с руководством Минобороны и командующими подразделениями, участвующими в учениях "Океан-2024".

"При этом американские вооруженные силы уже отрабатывают переброску и развертывание в АТР перспективных ракетных систем", - добавил Путин.

По его словам, "своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР".

Фактически, заявил Путин, "США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников, формируют предпосылки для опасной кризисной ситуации в Европе и Азиатско-Тихоокеанской регионе".