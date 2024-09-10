Путин заявил, что РФ должна быть готова отразить любую военную агрессию

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе командно-штабных учений "Океан-2024" заявил, что страна должна быть готова к любому развитию обстановки на международной арене.

"Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы обеспечивают надежную защиту суверенитета и национальных интересов России", - сказал Путин во вторник в ходе ВКС.

"(Страна должна - ИФ) отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе океанской и морской зоне. Ключевую роль в решении этой задачи играет Военно-морской флот", - отметил Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что моряки "всегда мужественно стояли на страже безопасности Родины".

"Сегодня в сходе СВО они самоотверженно сражаются в самых горячих точках на линии боевого соприкосновения, наносят сокрушительные удары по противнику, эффективно уничтожают его военные объекты и инфраструктуру, действуют смело и профессионально. Они - настоящие герои", - добавил глава государства.