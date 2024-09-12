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Заболеваемость гриппом в предстоящем эпидсезоне ожидается достаточно высокой

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с гриппом и ОРВИ вернулась к той, что была до пандемии COVID-19, заболеваемость гриппом в предстоящем эпидемическом сезоне может быть высокой, считает директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России (Санкт-Петербург) Дмитрий Лиознов.

"Мы возвращаемся к ситуации, которая была и до пандемии, когда циркулирует большое количество возбудителей ОРВИ в разные сезоны. Сейчас, в осенне-зимний сезон, конечно же, мы ожидаем грипп, он вернулся, и сейчас мы ожидаем достаточно высокую заболеваемость в период подъема, в период эпидемии", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах проходящей в Новосибирске научно-практической конференции в честь 120-летия местной Городской инфекционной клинической больницы №1.

При этом, отметил Лиознов, продолжают циркулировать и другие вирусы: риновирусы, респираторно-синцитиальный, метапневмовирус и другие.

"Но это то традиционное, о чем мы знаем, и что мы можем определить с помощью тех методов, которые есть", - добавил он.

Поэтому вопросы вакцинопрофилактики и отслеживание групп риска остаются актуальными, отметил директор НИИ гриппа.

В частности, необходимо стремиться к стопроцентному охвату групп риска прививками от всех болезней, которые можно предупредить с помощью вакцин, подчеркнул Лиознов.

Дмитрий Лиознов COVID-19 Минздрав
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