Директор НИИ гриппа заявил о возможности перехода гриппа птиц в человеческую популяцию

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Высокопатогенный грипп птиц имеет высокую вероятность стать заболеванием, циркулирующим среди людей, считает директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России (Санкт-Петербург) Дмитрий Лиознов.

"Мы видим достаточно большое количество вспышек гриппа птиц и среди самих птиц, как диких, так и сельскохозяйственных, которые содержатся на фермах и даже в личных хозяйствах - во всем мире регистрируются сотни в месяц. В нашей стране их незначительное число - в этом году совсем немного, а в прошлом году - порядка 70 даже в нашей стране", - сказал эксперт "Интерфаксу" в кулуарах проходящей в Новосибирске научно-практической конференции в честь 120-летия местной Городской инфекционной клинической больницы N1.

При этом вспышки гриппа среди птиц сопровождаются эпизодическим инфицированием людей. Во всем мире в 2023 году таких случаев было 12, умерли четыре человека; в текущем году - 25 случаев, два летальных исхода.

"К счастью, это случаи, которые не прорываются дальше, от человека к человеку, иногда они сопровождаются высокой летальностью. Но мы видим, что болеют (гриппом птиц - ИФ) не только птицы, болеют млекопитающие - ни один континент, кроме Австралии, не остался незатронутым: болеют пингвины, белые медведи, домашние кошки, которые были заражены через корм", - сказал Лиознов.

Один из последних случаев - заболевание птичьим гриппом коров в США с заражением фермеров через молоко.

"Круг все время сужается, и риски того, что заболевание когда-нибудь станет передаваться от человека к человеку, возрастают", - сказал он, подчеркнув, что в этой ситуации важны предупредительные меры.

В частности, необходимо не допускать, чтобы домашние питомцы употребляли в пищу павших птиц.

"Пандемию никто не может спрогнозировать, но это не выдумки, это реальные риски", - резюмировал Лиознов.