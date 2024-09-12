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Путин заявил о желании 34 стран присоединиться к БРИКС в том или ином формате

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Присоединиться к БРИКС в том или ином формате хотят более 30 государств, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не могли оставить без внимания растущий интерес к БРИКС со стороны многих государств. На сегодня о желании в той или иной форме подключиться к деятельности нашего объединения заявило уже свыше трех десятков стран, точнее 34 государства. Поэтому было развернуто активное обсуждение со всеми участниками БРИКС модальностей новой категории государств-партнеров, которые предстоит утвердить в Казани", - сказал Путин, выступая на встрече с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующих вопросы безопасности.

Владимир Путин БРИКС
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