Задержан глава подмосковного Долгопрудного

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Глава подмосковного городского округа Долгопрудный задержан по обвинению в мошенничестве на 44 млн рублей и превышении полномочий, сообщили в региональном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР).

"Предъявлено обвинение главе городского округа Долгопрудный и его знакомой в совершении мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ). Кроме этого, чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ГСУ.

В ведомстве не уточнили имени чиновника. По информации из открытых источников, главой Долгопрудного является Владислав Юдин.

По данным следствия, будучи главой подмосковного г.о. Талдом Юдин "безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме".

"В результате в бюджет округа не поступили денежные средства от неуплаченной арендной платы порядка 4 млн рублей. В последующем, вступив в преступный сговор с генеральным директором вышеупомянутой аффилированной фирмы, обвиняемый дал указание на погашение за счет бюджетных денежных средств долгов данной организации в размере более 40 млн рублей перед ресурсоснабжающими организациями", - говорится в сообщении.

В результате, по версии СКР, "бюджету городского округа причинен ущерб на сумму порядка 44 млн рублей".

"По ходатайству следствия судом в отношении чиновника, обвиняемого в мошенничестве и превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29.10.2024 года", - заявили в ГСУ.