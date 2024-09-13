Скоростной дублер трассы Джубга-Сочи будет платным

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Скоростная автомобильная дорога М-4 "Дон" - Сочи, которая станет дублером существующей трассы Джубга-Сочи (А-147) в Краснодарском крае, будет эксплуатироваться на платной основе, сообщил глава ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко журналистам.

"Отличительной чертой государственной компании является то, что мы привлекаем деньги с рынка в условиях недостаточного государственного финансирования. Поэтому все дороги, которые мы строим, они платные, поскольку на крупнейших объектах мы используем средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Эти деньги возвратные. Вкладывают и концессионеры деньги в наши проекты. Ко всему прочему большой объем мы также привлекаем с рынка под свои обязательства. Поэтому трасса будет платной, безоговорочно", - сообщил Петушенко в кулуарах Форума дорожных инициатив "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

По его словам, разработано предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта автодороги, эффективность трассы очевидна. Строительство будет вестись поэтапно.

"Если смотреть на проект - от Сочи до соединения с трассой М-4 "Дон", - всего там семь этапов, каждый из которых имеет самостоятельное транспортное значение. Поэтому мы можем строить не всю подряд дорогу, а вводить поэтапно. В настоящее время ведем строительство обхода Адлера", - сказал Петушенко.

Он подчеркнул, что к концу года планируется приступить к проектированию следующей очереди проекта - III очереди обхода г.Сочи. "Деньги есть, поэтому мы к концу этого года приступим к проектированию. И в 2028 году - мы его введем", - уточнил Петушенко.

"Следующий этап очень важный и ответственный - это обход Туапсе. Пока источники финансирования не определены. По поручению президента в ближайшие два года окончательно вымерим трассу и до метра будем понимать, где она будет проходить и какие технические решения нужно будет сделать", - добавил глава госкомпании.

Как сообщил журналистам заместитель директора департамента строительства правительства РФ Григорий Волков, проект капиталоемкий.

"Мы рассматриваем возможность привлечения средств из внебюджетных источников. В основном это облигации, которые будет выпускать госкомпания "Автодор". А уже инструменты, которые есть - их, в целом, три-четыре на рынке и, в принципе, они все известны", - добавил он.

Существующая дорога Джубга-Сочи (А-147) протяженностью 171 км является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Это двухполосный горный серпантин, особенно перегруженный в летний период. Время пути на существующем маршруте составляет в среднем 10 часов.

Протяженность новой скоростной четырехполосной автомобильной дороги, как сообщалось, составит 152 км. Она будет отходить от федеральной трассы М-4 "Дон" в районе города Горячий Ключ и заканчиваться на участке обхода микрорайона Адлер, в районе аэропорта Адлера. Дорога будет соответствовать II категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч.

Сообщалось также, что первоочередным участком стало строительство обхода Адлера. Инвестиции в этот участок составят 74 млрд руб. Реализация проекта позволит не только добираться быстрее до аэропорта Адлера из центрального района Сочи, но и существенно разгрузит интенсивно развивающиеся районы. Протяженность участка - 7,7 км.

Вторым этапом реализации проекта станет III очередь обхода Сочи протяженностью 13,6 км. Трафик составит порядка 24 тыс. автомобилей в сутки в первый год эксплуатации. Третий этап - это обход Туапсе протяженностью порядка 16,5 км, четвертый - участок от Горячего Ключа до села Агой, примыкание к обходу Туапсе.