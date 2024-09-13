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Кремль надеется, что Турция со временем изменит свое мнение по вопросу Крыма

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Тема Крыма относится к области разногласий между РФ и Турцией, но Россия надеется, что Анкара рано или поздно согласиться с доводами Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями. Здесь действительно у нас полностью расходятся мнения. Мы, вместе с тем, не оставляем наши целенаправленные попытки и далее разъяснять нашим турецким друзьям и коллегам нашу точку зрения, нашу позицию", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Мы надеемся, что со временем это позволит Анкаре лучше понять нас, лучше понять и согласиться с нашими доводами", - добавил пресс-секретарь президента.

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Крым не принадлежит РФ и относится к Украине.

В остальном, отметил пресс-секретарь, Россия и Турция продолжают развивать "партнерские отношения".

"Что касается попыток Турции смягчить вот это давление США - ну, действительно США оказывают неприкрытое давление на Турецкую Республику, не гнушаясь запугиваниями, последствиями для экономики Турции", - указал Песков.

"Но Турецкая Республика, как нам представляется, продолжает руководствоваться исключительно собственными интересами, в том числе развивая торгово-экономическое и иное сотрудничество с нами", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков Крым Турция
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