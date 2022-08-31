В Кремле заявили, что позиция Турции по Крыму не мешает двустороннему взаимодействию

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Риторика Турции по вопросу принадлежности Крыма не мешает двустороннему сотрудничеству, которое имеет большой потенциал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Анкара с самого начала говорила о несогласии с нами (в этом вопросе - ИФ), но Крым - это часть РФ. Невозможно то, о чем говорит Эрдоган", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать недавние заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Крым должен вернуться в состав Украины.

"Это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой Республикой. Мы высоко ценим усилия Турецкой Республики по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном. Там, где нам выгодно, мы общались, будем общаться. У нас очень хороший потенциал для углубления взаимодействия", - подчеркнул он.

Крымский вопрос

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.