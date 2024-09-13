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Минвостокразвития ждет открытия КПП с КНР на острове Большой Уссурийский к концу 2026 года

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пограничный пункт пропуска на российско-китайской границе на острове Большой Уссурийский в районе Хабаровска может быть открыт уже через два года, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков после церемонии вступления в должность губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.

"Мы рассчитываем, что к концу 2026 года его (пункт пропуска - ИФ) можно будет открыть и реализовывать те планы в соответствии с концепцией, которая была подписана в мае этого года в Пекине", - сказал Чекунков.

По его словам, развитие инфраструктуры на острове может стать одним из туристических магнитов региона. К 2030 году турпоток через погранпереход должен составить 1,3 млн человек в год, "что, безусловно, ставит Хабаровский край на позицию лидера Дальнего Востока", отметил он.

Ранее Минвостокразвития сообщало, что, по расчетам Минтранса России, проектирование погранперехода будет завершено в 2026 году, а строительство пункта пропуска - в 2029 году.

16 мая глава Минвостокразвития России Чекунков и глава Государственного комитета по развитию и реформе КНР Чжэн Шаньцзе подписали идейную концепцию совместного развития острова Большой Уссурийский.

Остров Большой Уссурийский площадью 254 кв. км находится на реке Амур в западной части пригорода Хабаровска. Площадь российской территории - 174 кв. км, западная часть острова и остров Тарабаров находятся в юрисдикции Китая с 2008 года.

Алексей Чекунков Амур Минвостокразвития Хабаровск Хабаровский край Китай Большой Уссурийский
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