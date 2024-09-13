Горсуд Петербурга отменил арест активистов "Русской общины"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отменил постановления об аресте членов общественной организации "Русская община", задержанных в августе во время конфликта таксистов на Комендантском проспекте, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в объединенной пресс-службе судов северной столицы.

"Девять постановлений было отменено", - сказала собеседница агентства.

Материалы направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как сообщалось, 20 августа Приморский суд Петербурга привлек к ответственности 12 участников конфликта на Комендантском проспекте, среди которых были активисты "Русской общины". Все были арестованы на срок до трех суток по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Сам инцидент произошел 19 августа. СК счел задержания активистов незаконным и возбудил дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц), которое было отменено прокуратурой из-за "недостаточности данных, указывающих на признаки преступления". После этого следователи повторно возбудили дело по статье 286 УК РФ, а также по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог), постановление о нем снова отменили. 1 сентября председатель СК РФ Александр Бастрыкин в третий раз поручил возбудить уголовное производство.

По версии СК, 19 августа сотрудники полиции без законных оснований задержали активистов "Русской общины", прибывших на Комендантский проспект, чтобы выяснить причины происходящих там конфликтов из-за конкуренции в сфере услуг такси. Общественников вместе с другими участниками конфликта доставили в отделы и составили в отношении них протоколы о мелком хулиганстве.

Комментируя ситуацию, в главке МВД заявили, что таким образом полиции удалось предотвратить эскалацию.