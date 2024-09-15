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Минобороны РФ сообщило о полетах Ту-160 над Восточно-Сибирским морем

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Восточно-Сибирского моря в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"При выполнении полетного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника", - говорится в сообщении.

По словам военных, продолжительность полета составила более 8 часов.

Как сообщили в военном ведомстве, в ходе полета экипажи Ту-160 выполнили дозаправку топливом в воздухе.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил, сказали в Минобороны РФ.

Ранее ведомство сообщало о многочасовом полете двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над нейтральными водами Чукотского моря.

Стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

СКШУ "Океан-2024" проходит с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействованы более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. военнослужащих.

Кроме того, в учении задействованы корабли Военно-морских сил Китая. По словам главкома ВМФ России Александра Моисеева, Китай направил на российское стратегическое учение "Океан-2024" три корабля, одно судно и 15 самолетов.

Минобороны РФ Ту-160 Восточно-Сибирское море Океан-2024
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