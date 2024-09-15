Ландшафтный пожар площадью 1,5 тыс. кв. м тушат на хуторе на Ставрополье

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание в районе хутора Широбокова в Изобильненском округе Ставропольского края, сообщает временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Соболев.

"Произошло возгорание сухой травы. Площадь пожара - 1500 квадратных метров", - написал Соболев в своем телеграм-канале.

По его словам, из-за штормового ветра работа спасателей осложняется.

"В городе (Изобильном - ИФ) и других населённых пунктах возгораний не зафиксировано", - добавил Соболев.

На месте работают четыре единицы техники.

За воскресенье это уже второй ландшафтный пожар, который тушат на Ставрополье. Днем 15 сентября в дачных поселках в окрестностях Ставрополя загорелась сухая растительность, а также одна хозпостройка. Ситуацию осложнял сильный ветер, была угроза распространения огня. В 18:05 была объявлена локализация пожара в трех садовых товариществах "Дубки", "Строитель", "Швейник" на общей площади 14 га. Его тушение продолжается.