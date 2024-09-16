Госдума рассмотрит законопроект о защите прав пользователей цифровых подписок

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на первой неделе осенней сессии начнет рассматривать законопроект об урегулировании предоставления платных услуг цифровых сервисов и платформ, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

По его словам, законопроект разработан, чтобы "сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан", написал он в Telegram.

Законопроект предлагает в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках информацию о: сроке действия; размере и периоде платежей; порядке отказа от услуг. Также он предусматривает, что сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода.

По мнению спикера Госдумы, "всё это позволит избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов жителей, пользующихся цифровыми подписками".

"С подобными жалобами граждане обращались ранее. Необходимо законодательно урегулировать предоставление таких услуг и защитить права пользователей", - считает Володин.