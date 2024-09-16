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Что произошло за день: понедельник, 16 сентября

Нападение в челябинской школе, задержание главы военного представительства Минобороны и динамический тариф на парковку в Москве

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Штатная численность Вооруженных сил РФ вырастет до почти 2,4 млн человек, следует из указа Владимира Путина. Из них 1,5 млн - это военнослужащие.

- Семиклассник напал с молотком на учеников и учителя в одной из школ Челябинска. Пострадали трое детей и взрослый, все они госпитализированы.

- Задержан начальник военного представительства Минобороны РФ Иван Популовский. Он и его подчиненный Григорий Зорин подозреваются в получении 11 млн рублей взяток от коммерсантов за содействие в приемке военной продукции.

- В Ростовской области за сутки произошло около 140 пожаров, 70 из них - ландшафтные, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

- Правительство РФ утвердило правила направления остатков средств из маткапитала. Речь идет об остатках до 10 тыс. руб., их можно получить через портал Госуслуг, МФЦ или по почте.

- "Врачи без границ" прекращают работу в России. В организации сообщили о полученном "письме из Минюста РФ с решением об исключении филиала некоммерческой организации "Врачи без границ" (Нидерланды) из реестра филиалов и представительств иностранных НПО в России".

- Moody's может снизить кредитный рейтинг Boeing до "мусорного" из-за забастовки. Сейчас рейтинг корпорации находится на уровне "Baa3" - низшей ступени инвестиционной категории.

- В Москве начали тестировать динамический тариф на парковку. С ним стоимость стоянки будет меняться в зависимости от ее загруженности.

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