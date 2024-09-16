"Врачи без границ" прекращают работу в России

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Независимая некоммерческая медицинская организация "Врачи без границ" (MSF) в понедельник объявила о прекращении деятельности в России.

"Спустя 32 года после начала работы в России организация "Врачи без границ" была вынуждена остановить свою деятельность в стране", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте MSF.

Согласно релизу, в августе 2024 года MSF получила "письмо из Минюста РФ с решением об исключении филиала некоммерческой организации "Врачи без границ" (Нидерланды) из реестра филиалов и представительств иностранных НПО в России".

"С тяжелым сердцем мы вынуждены прекратить работу в России", - отметили в руководстве программ MSF в России.

MSF осуществляла деятельность в России с 1992 года. Организация реализовывала проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Чечне, Дагестане и некоторых других регионах РФ, отмечается в пресс-релизе.