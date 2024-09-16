Два человека пострадали из-за природных пожаров в ЛНР

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Двое жителей села Валуйское пострадали вследствие природных пожаров в Станичном Луганском районе Луганской народной республики (ЛНР), также огнем повреждены десять жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По уточненной информации в селе Валуйское в результате пожара огнем повреждены 10 частных жилых домов. Пострадало 2 человека", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, власти проводят эвакуацию жителей из населенного пункта. Тушение пожара продолжается в круглосуточном режиме.

"Развернуты пункты временного размещения в поселке городского типа Станица-Луганская. Кроме того, проведена эвакуация 85 пациентов дома престарелых в центральную городскую больницу", - сообщили в пресс-службе.

К ликвидации пожара привлечено 120 человек и 23 единицы техники.