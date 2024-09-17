Поиск
Реклама"ООО Самолет-Недвижимость МСК"

Госдума во вторник откроет осеннюю сессию

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник проведет первое в осенней сессии пленарное заседание, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"Завтра в Государственной Думе открывается осенняя сессия - традиционно более короткая, но насыщенная", - сказал Жуков журналистам.

Он отметил, что до 1 октября должен быть внесен бюджетный пакет, "работа над ним предстоит сложная, вместе с тем нужно обеспечить развитие экономики и безоговорочное выполнение всех социальных обязательств перед нашими гражданами".

По словам Жукова, пристальное внимание при рассмотрении бюджета "будет уделено обеспечению обороноспособности страны, поддержке участников СВО и их семей, социальной защите населения и развитию новых территорий"; кроме того, в бюджете должно быть отражено финансирование новых национальных проектов с горизонтом планирования до 2030 года. Одновременно с рассмотрением бюджета трехлетки планируется рассмотрение поправок в бюджет текущего года, как это традиционно было раньше, добавил первый вице-спикер.

Вместе с тем в течение сессии будут рассмотрены вопросы совершенствования законодательства, связанного с обороной и безопасностью страны, в первую очередь это инициативы, связанные с СВО, например, об освобождении участников СВО от взысканий исполнительного сбора в период участия в боевых действиях и других специальных мероприятиях, также отметил Жуков.

По его словам, в приоритете работы в течение сессии - рассмотрение вопросов миграции, поддержке материнства и детства, рассмотрение законопроектов во исполнение послания президента Федеральному Собранию, а также во исполнение поручений президента.

На сессию запланировано пять правительственных часов, сообщил Жуков. Он отметил, что их формат немного преобразован для того, чтобы "заявленную тему обсудить всесторонне и в полном объеме".

Александр Жуков Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 16 сентября

"Врачи без границ" прекращают работу в России

"Врачи без границ" прекращают работу в России

Российский прокурор 14 октября запросит наказание для француза Винатье

Обязательную эвакуацию объявили в двух районах Курской области

Калининградский бизнес попросил увеличить время продажи алкоголя в рознице

Француз Винатье признал в суде РФ вину в уклонении от обязательств иноагента

Штатная численность Вооруженных сил РФ составит почти 2,4 млн человек

Роспотребнадзор за год предотвратил ущерб от заболеваний на 1 трлн рублей

Роспотребнадзор за год предотвратил ущерб от заболеваний на 1 трлн рублей

В Москве по делу о пищевом отравлении в соццентре задержан топ-менеджер компании

Задержан начальник военного представительства Минобороны РФ Популовский

Задержан начальник военного представительства Минобороны РФ Популовский
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });