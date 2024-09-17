Госдума во вторник откроет осеннюю сессию

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник проведет первое в осенней сессии пленарное заседание, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"Завтра в Государственной Думе открывается осенняя сессия - традиционно более короткая, но насыщенная", - сказал Жуков журналистам.

Он отметил, что до 1 октября должен быть внесен бюджетный пакет, "работа над ним предстоит сложная, вместе с тем нужно обеспечить развитие экономики и безоговорочное выполнение всех социальных обязательств перед нашими гражданами".

По словам Жукова, пристальное внимание при рассмотрении бюджета "будет уделено обеспечению обороноспособности страны, поддержке участников СВО и их семей, социальной защите населения и развитию новых территорий"; кроме того, в бюджете должно быть отражено финансирование новых национальных проектов с горизонтом планирования до 2030 года. Одновременно с рассмотрением бюджета трехлетки планируется рассмотрение поправок в бюджет текущего года, как это традиционно было раньше, добавил первый вице-спикер.

Вместе с тем в течение сессии будут рассмотрены вопросы совершенствования законодательства, связанного с обороной и безопасностью страны, в первую очередь это инициативы, связанные с СВО, например, об освобождении участников СВО от взысканий исполнительного сбора в период участия в боевых действиях и других специальных мероприятиях, также отметил Жуков.

По его словам, в приоритете работы в течение сессии - рассмотрение вопросов миграции, поддержке материнства и детства, рассмотрение законопроектов во исполнение послания президента Федеральному Собранию, а также во исполнение поручений президента.

На сессию запланировано пять правительственных часов, сообщил Жуков. Он отметил, что их формат немного преобразован для того, чтобы "заявленную тему обсудить всесторонне и в полном объеме".