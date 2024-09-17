Потери ВСУ на курском направлении превысили 14,2 тыс. военнослужащих

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU -Минобороны России во вторник заявило, что общие потери вооруженных сил Украины на курском направлении превысили 14,2 тыс. человек, за сутки украинская армия потеряла до 400 человек.

"За сутки общие потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты CV-90 шведского производства и 14 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, пять минометов, шесть автомобилей и инженерная машина разграждения", - говорится в сообщении Минобороны.

По данным военных, всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 14,2 тыс. военнослужащих, 119 танков, 45 боевых машин пехоты, 91 бронетранспортер, 743 боевые бронированные машины, 445 автомобилей, 103 артиллерийских орудия, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в российском военном ведомстве.