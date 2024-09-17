СКР отметил существенный рост числа уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) констатирует существенный рост числа уголовных дел по преступлениям в сфере оборонно-промышленного комплекса по сравнению с прошлым годом.

"В целом по ведомству за восемь месяцев текущего года возбуждено 497 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа (в аналогичном периоде прошлого года число возбужденных уголовных дел составляло 357)", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

Такие данные, отметили в ведомстве, были озвучены на совещании под председательством главы СКР Александра Бастрыкина.

"Наибольшее их (уголовных дел - ИФ) количество расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях", - говорится в сообщении.

В настоящее время, отметили в СКР, "в условиях наращивания производства современных видов вооружений на эту отрасль выделяются значительные бюджетные средства".

"В связи с этим особую значимость приобретает работа по выявлению и пресечению возможных хищений и злоупотреблений со стороны должностных лиц", - говорится в пресс-релизе.