Дума приняла в I чтении законопроект об оптимизации сроков проведения "земельных" торгов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в I чтении правительственный законопроект № 659262-8 о внесении изменений в Земельный кодекс, направленных на оптимизацию сроков проведения "земельных" торгов госимуществом.

"В настоящее время с учетом результатов правоприменительной практики (в части проведения "земельных" торгов - ИФ) выявлена необходимость его корректировки, - говорится в пояснительной записке к этому законопроекту. - В частности, в ряде случаев предусмотренные Земельным кодексом РФ сроки осуществления отдельных процедур, связанных с проведением аукционов, являются избыточными".

Речь идет об аукционах по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также об аукционах на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Законопроектом предлагается в два раза, до 14 дней, сократить срок, в течение которого должно размещаться извещение о проведении аукциона до даты проведения аукциона, а также до 14 дней сократить срок подписания победителем торгов проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка.

Кроме того, в случае принятия этого законопроекта региональные или местные органы власти смогут по своему усмотрению принимать решение о публикации извещения о проведении аукциона по месту нахождения земельного участка.

Помимо этого, организаторы торгов получат право вносить изменения в извещения о проведении "земельных" торгов до окончания приема заявок. Впрочем, такие изменения не должны затрагивать существенные условия договоров. То есть, речь идет только об исправлении технических ошибок.

Cейчас для проведения имущественных торгов используется ГИС "Торги" (Torgi.gov.ru). Сами процедуры проводятся на восьми электронных торговых площадках (ЭТП) для госзакупок.

Летом 2018 года правительство утвердило перечень ЭТП для проведения госзакупок. В него включены девять ЭТП - восемь универсальных и одна специализированная. К числу универсальных ЭТП были отнесены ЕЭТП, "РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ", "Электронные торговые системы", ГУП "Агентство по госзаказу РТ" и "Российский аукционный дом", а также "ТЭК-Торг" и ЭТП ГПБ ("Электронная торговая площадка Газпромбанка").

На этих площадках в обязательном порядке проводятся все госзакупки и часть закупок госкомпаний (закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства), а также в 2022 году на эти ЭТП были переведены различные виды торгов госимуществом. Причем изначально имущественные торги ЭТП должны были проводить на безвозмездной основе. С марта 2023 года правительство разрешило площадкам взимать плату за "земельные" торги в размере 1% процента начальной (максимальной) цены контракта, но не более чем 5 тысяч рублей.

По данным ГИС "Торги", в 2023 году было проведено 116 тысяч "земельных" торгов с начальной ценой 10 млрд рублей. По результатам торгов итоговая цена выросла до 35 млрд рублей. К текущем году (на 17 сентября) было проведено 80,3 тысячи "земельных" торгов на 26,7 млрд рублей при начальной цене в 7,5 млрд рублей.