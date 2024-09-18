Поиск

Принят закон о налоговых вычетах для венчурных инвесторов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о предоставлении налогового вычета для инвестиционных товариществ при инвестировании в малые технологические компании и венчурные проекты.

Документ (№598922-8) в апреле внесла в парламент группа депутатов от фракции "Новые люди".

Согласно принятому закону, регионы могут предоставить вычет по налогу на прибыль в размере до 100% суммы расходов, внесенных в качестве вклада в инвестиционное товарищество. При этом данное товарищество должно быть включено в региональный реестр инвестиционных товариществ для осуществления венчурных или прямых инвестиций. Товарищество включается в реестр, если планирует инвестировать в предприятия со статусом малой технологической компании, полученным в рамках закона "О развитии технологических компаний в РФ".

Порядок ведения этого регионального реестра инвестиционных товариществ определит сам субъект РФ.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль (календарный год).

Механизм инвестиционного товарищества заработал в РФ с 1 января 2012 года, это совместная инвестиционная деятельность по инвестированию общего имущества в инвестиционные, в том числе инновационные, проекты. Сторонами договора инвестиционного товарищества могут быть коммерческие организации. Участниками товарищества могут стать не менее двух лиц. Физические лица не могут являться сторонами договора инвестиционного товарищества. Цели и объекты инвестирования определяются в инвестиционной декларации.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Жителям Торопца разрешили вернуться в свои дома после атаки БПЛА

Три человека пострадали в результате инцидента у офиса Wildberries в Москве

Три человека пострадали в результате инцидента у офиса Wildberries в Москве

Задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО Путилов

Задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО Путилов

Песков назвал взрывы пейджеров в Ливане триггером эскалации в регионе

Песков назвал взрывы пейджеров в Ливане триггером эскалации в регионе

Кремль отверг заявление об угрозе суверенитету Армении со стороны ОДКБ

Авиабилеты по России подорожали в 2024 году на 30%, железнодорожные - на 25

Авиабилеты по России подорожали в 2024 году на 30%, железнодорожные - на 25

МИД РФ назвал массовый подрыв пейджеров в Ливане вызовом международному праву

В Челябинске после нападения школьника с молотком задержали двух подозреваемых

В Челябинске после нападения школьника с молотком задержали двух подозреваемых

Беглов вступил в должность губернатора Петербурга

Беглов вступил в должность губернатора Петербурга

Пашинян заявил, что ОДКБ угрожает безопасности и суверенитету Армении

Пашинян заявил, что ОДКБ угрожает безопасности и суверенитету Армении
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });