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ОАК и S7 подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОАК) и и АО "Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7) подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросу расширения флота авиакомпании, сообщила пресс-служба главы Татарстана.

"Меморандум подразумевает совместную работу по поставке 100 усовершенствованных пассажирских самолетов Ту-214 для нужд сибирской авиакомпании", - говорится в пресс-релизе.

Подписание прошло на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова - филиале АО "Туполев" в присутствии главы Татарстана Рустама Минниханова, который возглавляет совет директоров ПАО "Туполев".

Подписи под документом поставили генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь и основатель S7 Владислав Филев.

Ту-214 - среднемагистральный пассажирский самолет. Вмещает до 210 пассажиров, максимальная дальность полета - 6,5 тыс. км. Выпускается на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев") с 1996 года ограниченной серией.

После введения западных санкций против РФ, ограничивших поставки самолетов Boeing и Airbus, власти решили наладить серийное производство Ту-214. Согласно комплексной программе развития авиаотрасли, на 2025 год запланирован выпуск четырех таких машин, на 2026-й - семи, а всего до 2030 года - 115.

До сих пор российская промышленность производила Ту-214, которыми может управлять экипаж из трех человек - двух пилотов и бортинженера. В "Аэрофлоте" заявляли, что компании нужны Ту-214 только с двумя членами экипажа - командиром и вторым пилотом.

S7 - крупнейшая в РФ частная авиационная группа, основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. По данным Росавиации, на начало сентября в сертификате эксплуатанта авиакомпании числились 58 европейских A320/321, 19 американских Boeing 737, 17 бразильских Embraer.

S7 Владислав Филев ОАК Юрий Слюсарь Татарстан
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